Kosovo: presidente parlamento Osmani, dialogo con Serbia è servito solo a Belgrado

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia è servito a "regolarizzare" i politici serbi che facevano parte del regime di Slobodan Milosevic. Lo ha affermato la presidente dell'Assemblea del Kosovo, Vjosa Osmani, denunciando come il dialogo non abbia invece avuto l'effetto auspicato, ovvero la normalizzazione delle relazioni. "Il governo del Kosovo non dovrebbe assolutamente negoziare con qualcuno come Ivica Dacic che facendo minacce aperte e nascondendo le responsabilità penali del passato sta commettendo un doppio crimine", ha detto Osmani. La presidente del parlamento kosovaro ha anche affermato che le recenti osservazioni del ministro degli Esteri serbo violano gli accordi firmati a Bruxelles e l'accordo di Washington firmato il 4 settembre, in base al quale le parti si sono impegnate a fare tutto quanto in loro potere per risolvere la questione delle persone scomparse. (segue) (Kop)