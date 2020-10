Italia-Marocco: Di Maio riceve omologo Bourita, focus su temi regionali e bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato alla Farnesina il ministro degli Affari esteri del Regno del Marocco, Nasser Bourita. Lo riferisce in una nota la Farnesina, precisando che i due ministri hanno discusso di temi regionali, in particolare di Libia e del dialogo inter-libico di Bouznika, e di cooperazione internazionale. Sul piano bilaterale, le parti hanno passato in rassegna le principali aree di collaborazione e si sono soffermate in particolare sui rapporti economico-commerciali.(Com)