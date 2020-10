Sicurezza: Copasir ha audito oggi direttore Aisi, prossimamente relazione al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta odierna il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha audito il direttore dell'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), prefetto Mario Parente, concludendo così il ciclo di audizioni che ha visto protagonisti anche i principali istituti bancari ed assicurativi ed il direttore di Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). Il Copasir redigerà, prossimamente, la relazione conclusiva da presentare al Parlamento. E' quanto si legge in una nota del presidente del Comitato, Raffaele Volpi. (Com)