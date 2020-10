Germania: sul caso Wirecard la commissione d'inchiesta ascolterà Merkel e ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ministri e sottosegretari sono alcuni dei testimoni che verranno ascoltati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Wirecard, istituita dal Bundestag il primo ottobre scorso. È quanto rivela l'emittente televisiva “Zdf”, aggiungendo che l'organo inquirente terrà domani, 8 ottobre, la sua riunione costitutiva per poi avviare i lavori il 29 ottobre.Oltre a Merkel verranno ascoltati i ministri delle Finanze e dell'Economia ed Energia, rispettivamente Olaf Scholz e Peter Altmaier. Compariranno innanzi alla commissione d'inchiesta anche il consigliere economico di Merkel, Lars-Hendrik Roeller, e il sottosegretario alle Finanze, Wolfgang Schmidt. Inoltre, dovrà testimoniare il presidente dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin), Felix Hufeld. Poiché prima di fallire Wirecard aveva sede ad Ascheim in Baviera, verranno interrogati, infine, il primo ministro del Land Markus Soeder, presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), e il suo capo di gabinetto, Florian Herrmann.La commissione parlamentare d'inchiesta dovrà fare luce presunte omissioni del governo tedesco e del Bafin nella caso Wirecard, società tedesca di servizi per la finanza fallita il 25 giugno scorso dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Il ministero delle Finanze e il Bafin sono accusati di negligenza nella supervisione della società, mentre la Cancelleria federale è stata criticata per i contatti con Wirecard.Sulla società sta indagando la procura di Monaco di Baviera, che ha aperto un'inchiesta per falso in bilancio, frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Le irregolarità sarebbero iniziate nel 2015. Secondo gli inquirenti, i danni per le banche e gli investitori ammonterebbero a 3,2 miliardi di euro. (Geb)