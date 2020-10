Covid: Di Maio, mascherina ha salvato tantissime vite umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, "la mascherina ha salvato tantissime vite umane. Chiedetelo - continua il titolare della Farnesina su Facebook - ai medici o agli infermieri che l’hanno indossata, e continuano a farlo, anche per 14-16 ore consecutive. Quante foto di visi segnati dalle mascherine abbiamo visto? Ma quelle mascherine hanno salvato la vita di quelle persone e di chi gli stava attorno. Oggi il Consiglio dei ministri ha esteso lo stato di emergenza. Ci sarà da domani anche l’obbligo di mascherina all’aperto, tranne che in alcuni casi specifici. Vi chiedo di usarla. Non è un gioco". Di Maio prosegue: "Se siamo usciti dal lockdown, se abbiamo superato settimane dure, è stato grazie all’impegno dei cittadini. Alla vostra serietà, alla vostra responsabilità. Ripeto: non dimentichiamo quanto abbiamo sofferto. Non vanifichiamo gli sforzi fatti. In tanti Paesi esteri i contagi e le vittime continuano ad aumentare in maniera drastica. In Italia il virus è presente, i numeri stanno aumentando, ma stiamo riuscendo a contenerlo. Non possiamo - conclude il ministro - e non dobbiamo abbassare la guardia proprio ora. Rimaniamo uniti". (Rin)