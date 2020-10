Agroalimentare: Bellanova, aree interne sono strategiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'assemblea annuale di Turismo verde, l’Associazione agrituristica di Cia-Agricoltori italiani, che raccoglie circa 4 mila 500 agriturismi diffusi sull’intero territorio nazionale, Bellanova ha aggiunto: "Non a caso, proprio il tema aree interne è presente in modo significativo nella nostra Strategia nazionale per il sistema agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e dell’acquacoltura e assume come obiettivi la resilienza e vitalità dei territori rurali, per un lavoro condiviso con altri ministeri sullo specifico dei borghi rurali e sulla banda larga in tutte le aree comprese quelle a fallimento di mercato. Sostenibilità, tutela dell’ambiente, salvaguardia del paesaggio e della biodiversità, cultura dei luoghi - ha concluso il ministro - possono tutti essere elementi fondanti un progetto di futuro in cui settore agricolo e filiera alimentare possono e devono giocare un ruolo determinante. Migliorare la vita delle comunità e garantire un futuro alle nuove generazioni passa anche da qui". (Rin)