Migranti: Conte alla “Faz”, l'Italia si è sempre attenuta agli obblighi internazionali

- L'Italia "si è sempre attenuta ai suoi obblighi internazionali, dai salvataggi in mare ai comandamenti della solidarietà internazionale e all'accoglienza dei richiedenti asilo". È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In questo modo, il capo del governo ha risposto alla domanda sulla recente modifica delle norme in materia di immigrazione. A tal riguardo, Conte ha sottolineato: "Quando si tratta di controllare i flussi delle migrazioni illegali, Paesi del Mediterraneo come l'Italia non posso essere lasciati soli, soltanto perché vicini alla Tunisia o alla Libia". Per il presidente del Consiglio, l'Italia ha poi dovuto far fronte al problema della pandemia di coronavirus, unito al compito di tutelare la salute sia dei migranti sia della popolazione. Il presidente del Consiglio ha quindi dichiarato che, "se vi fosse una soluzione europea alla questione della migrazione, un meccanismo di redistribuzione funzionante nel quadro del patto sulle migrazioni proposto dalla Commissione europea, sarebbe più semplice regolare la situazione delle navi" delle organizzazioni non governative che soccorrono i profughi nel Mediterraneo. (Geb)