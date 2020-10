Usa: il medico di Trump, il presidente è senza sintomi e senza febbre da quattro giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice di sentirsi "benissimo" e di non avere sintomi a meno di sei giorni dalla diagnosi del coronavirus, secondo una nota del medico della Casa Bianca pubblicata oggi. Lo riferisce il sito "The Hill"."Il suo esame fisico e i suoi segni vitali, compresa la saturazione di ossigeno e la frequenza respiratoria, rimangono tutti stabili e nella norma", ha scritto il medico della Casa Bianca, Sean Conley, nel comunicato. "È rimasto senza febbre per più di quattro giorni, senza sintomi per oltre 24 ore, e non ha avuto bisogno né ha ricevuto ossigeno supplementare dal primo ricovero", ha scritto Conley. Conley ha anche detto che i risultati di laboratorio di Trump di lunedì hanno mostrato "livelli dimostrabili di anticorpi Covid-19". Il promemoria non conteneva informazioni specifiche sui farmaci che il presidente sta attualmente assumendo. (Nys)