Coronavirus: Conte alla “Faz”, necessaria trasparenza e fiducia per affrontare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gestire la crisi del coronavirus, sin dall'inizio “mi è sempre stato chiaro che è necessario un rapporto di completa trasparenza e fiducia con la popolazione”. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il capo del governo ha evidenziato: “La prospettiva di speranza e fiducia nel futuro dovrebbe essere sempre collegata ai sacrifici che abbiamo chiesto alle persone con l'imposizione di isolamenti locali e successivamente il blocco nazionale”. Per Conte, è da qui che deriva la sua frase “Dobbiamo mantenere le distanze l'uno dall'altro in modo da poterci abbracciare di nuovo presto”. (Geb)