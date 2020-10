Coronavirus: Conte alla “Faz”, pochi contagi grazie volontà di sacrificio della nazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, l'Italia ha aumentato le capacità dei test e, in questo modo, “può interrompere le catene di contagio prima e meglio”. Come affermato da Conte, il governo sta poi compiendo “un nuovo tentativo” per convincere più persone a scaricare “Immuni”, l'applicazione per il tracciamento del coronavirus. Il governo ha poi attuato nuove misure anticontagio, come l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale. “Senza tutelare la salute, non può esservi ripresa dell'economia. Abbiamo seguito questa linea sin dall'inizio”, ha infine dichiarato Conte. (Geb)