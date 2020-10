Turismo: Conte a “Faz”, spero in rapido ritorno numero visitatori a livello pre-coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, auspica che l'Italia possa tornare “presto” al numero di visitatori che aveva prima dello scoppio della pandemia di coronavirus. Intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” sull'impatto della crisi sul settore turistico, Conte ha esordito: “Mi fatto molto piacere sentire che Angela Merkel abbia recentemente nominato l'Italia come possibile meta di viaggio per le vacanze autunnali”. Secondo il capo del governo, “la cancelliera è un'osservatrice molto attenta e non fa una simile dichiarazione in maniera spontanea o sconsiderata”. Secondo Conte, Merkel è consapevole della prudenza che gli italiani hanno assunto nel far fronte alla Sars-Cov2. Inoltre, la cancelliera conosce “gli elevati standard di sicurezza” attuati in Italia per contenere la diffusione dei contagi. A tal riguardo, Conte ha osservato: “Le misure ragionevolmente rigorose che abbiamo appena adottato dimostrano che non siamo negligenti nell'affrontare il virus”. Per esempio, ha infine affermato il presidente del Consiglio, “le persone che arrivano dalle zone a rischio sono sottoposte a un rapido test presso i nostri aeroporti, il cui risultato è disponibile dopo 15 minuti”. (Geb)