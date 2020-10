Italia-Ue: Conte alla “Faz”, ripagheremo la fiducia dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con “investimenti e riforme strutturali”, l'Italia ripagherà la fiducia che l'Ue ha mostrato verso il paese con gli aiuti del Fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Conte, i fondi che l'Ue ha messo a disposizione dell'Italia “non sono soltanto un segno di concreta solidarietà, ma anche un grande atto di fede” verso il paese, che verrà ripagato con le riforme. Per il presidente del Consiglio, infatti, “se l'Italia diventa più produttiva e più competitiva, tutti ne beneficiano nel mercato comune europeo con le sue strutture produttive altamente integrate e le catene di fornitura in rete”. Per tale motivo, ha evidenziato Conte, “non si può parlare di altri paesi che pagano il conto per la nostra riforma finanziaria e per possibili tagli fiscali”. A tal riguardo, il capo del governo ha ricordato che l'Italia ha registrato un avanzo primario “per vent'anni, a parte il 2009”. Con il Fondo europeo per la ripresa, il paese può ora “risolvere il problema di bilancio strutturale del debito pubblico a interesse elevato, ossia costoso”. Per Conte, dunque, lo scopo della riforma fiscale che l'esecutivo intende attuare è “la completa digitalizzazione e semplificazione del sistema" che è "attualmente confuso”. Inoltre, il governo sta promuovendo la “digitalizzazione delle transazioni di pagamento quotidiane e il collegamento in rete delle banche dati pubbliche”. Con queste misure, ha osservato Conte, “si combatte l'economia sommersa, che in Italia ha raggiunto livelli inaccettabili e che sta privando le persone di risorse finanziarie”. Conte ha quindi notato che “se tutti pagano le tasse, tutti pagano meno tasse”. Per tali motivi, il Fondo europeo per la ripresa costituisce “la più grande opportunità che un governo italiano abbia mai avuto” e si accompagna a “una grande responsabilità”. Pertanto, ha infine sottolineato il presidente del Consiglio, “se non cogliamo questa possibilità, dobbiamo tornare a casa in disgrazia e vergogna”. (Geb)