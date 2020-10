© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Asl di Latina ha comunicato la sospensione temporanea delle accettazioni al pronto soccorso della struttura Città di Aprilia per procedere ai tamponi a tutti gli operatori e pazienti e per procedere alla sanificazione degli ambienti". Lo rende noto l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)