Nadef: revisione sistema imposte ambientali orientata a incentivare transizione ecologica

- In coerenza con il Green new deal adottato dalla Commissione europea, che il governo ha sostenuto sin dal suo insediamento, la revisione del sistema delle imposte ambientali e dei sussidi dannosi per l’ambiente sarà orientata a incentivare la transizione ecologica, prevedendo interventi graduali, pluriennali, proporzionati e condivisi con gli stakeholders. Lo si legge nel rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020 (Nadef). (Rin)