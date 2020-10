Ambiente: Fico incontra ragazzi Fridays for future, ripensare nostra società in chiave sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha incontrato i ragazzi di Fridays for future. "Un messaggio chiaro e forte", le parole della terza carica dello Stato al termine dell'incontro, "fate in fretta perché l'emergenza climatica è ora. Non si possono rinviare scelte strategiche per il futuro del nostro Paese e di tutto il pianeta. E' quello che mi hanno lasciato - ha continuato Fico - i ragazzi di Fridays for future, che ho incontrato poco fa alla Camera. Un messaggio che loro rivolgono alla politica e alle istituzioni, e che noi abbiamo il dovere di ascoltare". Il presidente dell'Assemblea di Montecitorio ha concluso: "Sono convinto che dobbiamo ripensare la nostra società in chiave sostenibile e con il Recovery plan abbiamo l’occasione di destinare risorse in questa direzione, e scrivere una nuova pagina". (Rin)