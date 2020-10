Bolivia: Procura chiede rinvio a giudizio dell'ex presidente Morales per presunta frode elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo procuratore generale della Bolivia, l'avvocato Alberto Morales Vargas, ha assunto l'incarico lo scorso 22 settembre dopo l'improvvisa rimozione del suo predecessore José Maria Cabrera, avvenuta via decreto supremo presidenziale. Il governo ad interim di Jeanine Anez aveva addotto come giustificazione della rimozione di Cabrera una sua presunta "riunione segreta" con esponenti del partito dell'ex presidente Morales, il Movimiento al Socialismo (Mas), con l'obiettivo di "danneggiare il governo". Le motivazioni della destituzione non erano tuttavia contenute nel decreto, il cui unico articolo riferisce alla designazione di Morales Vargas. A illustrare le ragioni del governo era stato successivamente il ministro degli Interni, Arturo Murillo, che ha ammesso inoltre di aver "suggerito" alla presidente Anez la destituzione di Cabrera. "Si è riunito con il Mas, lo posso dimostrare (...) stava lavorando agli interessi di altri partiti e non delle persone che lo hanno nominato", ha affermato Murillo. (segue) (Brb)