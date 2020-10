Germania: caso Wirecard, Merkel e ministri saranno ascoltati da commissione d'inchiesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare d'inchiesta dovrà fare luce presunte omissioni del governo tedesco e del Bafin nella caso Wirecard, società tedesca di servizi per la finanza fallita il 25 giugno scorso dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Il ministero delle Finanze e il Bafin sono accusati di negligenza nella supervisione della società, mentre la Cancelleria federale è stata criticata per i contatti con Wirecard. Sulla società sta indagando la procura di Monaco di Baviera, che ha aperto un'inchiesta per falso in bilancio, frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Le irregolarità sarebbero iniziate nel 2015. Secondo gli inquirenti, i danni per le banche e gli investitori ammonterebbero a 3,2 miliardi di euro. (Geb)