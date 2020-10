Ue: Bernini (FI), su Mes da governo atteggiamento schizofrenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "c’è un’evidente schizofrenia tra i toni allarmati del premier sulla risalita dei contagi e la risoluzione della maggioranza che invita ad aprire una fase di studio sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità). Se davvero si va incontro a un’altra fase di emergenza - continua la parlamentare in una nota -, è inconcepibile leggere che quelle risorse sempre più indispensabili vengano attivate solo 'dopo un’analisi dei fabbisogni e dopo un piano di utilizzo degli eventuali finanziamenti'. Se questo significa che non c’è ancora un piano di investimenti per rafforzare il servizio sanitario nazionale è uno scandalo. Se invece il piano esiste - conclude l'esponente di FI -, è uno scandalo doppio perdere altro tempo". (Com)