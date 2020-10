Covid: Molinari (Lega), non abbiamo capito da cosa sia giustificata proroga stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, "il problema dello stato d'emergenza è l'uso che ne viene fatto e che temiamo venga fatto nei prossimi mesi. Perché", ha aggiunto ospite ad "Otto e mezzo" su La7, "un conto sono le misure sanitarie, sulle quali avremmo potuto discutere. Sul dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri), ad esempio, fondamentalmente non abbiamo nulla in contrario. Ma non abbiamo capito da cosa sia giustificata la proroga dello stato d'emergenza, perché - ha concluso Molinari - ad agosto ci è stato detto che serviva per comprare i banchi a scuola, ma adesso non si sa a cosa serva". (Rin)