Italia-Kenya: imprenditorialità a sostegno dello sviluppo, domani il webinar di Aics e E4Impact

- L'ambasciata d’Italia in Kenya, l’ufficio dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Nairobi e la Fondazione E4Impact, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, organizzano domani, 8 ottobre, una tavola rotonda intitolata “Accelerating Sustainable Development” e dedicata al progetto di “Incubatore di impresa in Kenya E4Impact”, finanziato dalla Cooperazione Italiana. Lo riferisce in una nota la Farnesina, precisando che interverranno l’ambasciatore d’Italia in Kenya, Alberto Pieri, i professori Mario Molteni e Frank Cinque della Fondazione E4Impact, assieme a imprenditori kenioti e start-up locali partecipanti all’incubatore di start-up. Il progetto, che si avvale del supporto tecnico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si configura infatti come un incubatore (start-up) e acceleratore (scaling-up) di impresa, del quale beneficiano 20 aziende innovative keniote, volto a promuovere l’imprenditorialità in particolare femminile e ad alto impatto sociale/ambientale, creare opportunità di occupazione per i giovani e stimolare l’apertura all’internazionalizzazione delle nuove imprese in Kenya. Esso è improntato all’approccio cosiddetto “a tripla elica”, che mette in relazioni i tre attori principali coinvolti nei processi innovativi (università/enti di ricerca, impresa e istituzioni) e, in quest'ottica, vanta tra i propri partner soggetti pubblici, università ed enti keniani. Nel corso dell’evento si illustreranno i progressi raggiunti a due anni dal lancio del progetto, con particolare riguardo al contributo dello stesso alla diffusione e all’innesto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nei processi e nei risultati delle start-up keniane partecipanti.(Com)