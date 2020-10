© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati confermati 18.746 nuovi casi di persone positive al coronavirus, un record mai registrato prima. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale per la Sanità pubblica. I decessi sono stati 80, mentre il tasso di positività è al 9,1 per cento. (Frp)