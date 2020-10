Brasile: le esportazioni di carne aumentano a settembre, ma diminuiscono i prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carni bovine dal Brasile a settembre 2020 hanno raggiunto un volume di 166.400 tonnellate, in crescita del 2 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tuttavia il fatturato pari a 668,7 milioni di dollari è inferiore allo stesso mese dello scorso anno quando raggiunse i 679,8 milioni di dollari. Lo riferisce l'Associazione brasiliana degli allevatori e mattatoi (Abrafrigo). "E' la prima volta che quest'anno si verifica un calo del fatturato per le vendite di carne bovina brasiliana all'estero rispetto allo scorso anno. Da gennaio, il settore ha registrato aumenti significativi del fatturato tutti i mesi, raggiungendo il massimo a giugno, segnando un aumento del 40 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno", ha reso noto la Abrafrigo. L'associazione non ha specificato il motivo del calo dei prezzi. (segue) (Brb)