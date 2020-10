Brasile: le esportazioni di carne aumentano a settembre, ma diminuiscono i prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati del dipartimento del Commercio estero del ministero dell'Economia (Secex), le esportazioni nei primi nove mesi dell'anno hanno registrato una crescita del 10 per rispetto allo stesso periodo del 2019, per un totale di 1,46 milioni di tonnellate di carne bovina esportata nel mondo. Il fatturato da gennaio a settembre ha fatto segnare un aumento su base annua del 20 per cento, per un totale di a 6,1 miliardi di dollari "Il principale acquirente del prodotto brasiliano resta la Cina", ha informato Abrafrigo, sottolineando che il paese e la città-stato di Hong Kong hanno acquisito 839.100 tonnellate di carne bovina brasiliana nei primi nove mesi del 2020, contro le 519.600 dello stesso periodo del 2019. Gli acquisti dalla Cina ad oggi rappresentano il 57,4 per cento del totale esportato dal Brasile, seguiti da quelli dall'Egitto, con 101.400 tonnellate nel 2020, e del Cile, con 60 mila tonnellate. La Russia è stata la quarta destinazione principale della carne bovina brasiliana nei primi nove mesi del 2020, con 46.200 tonnellate, mentre gli Stati Uniti sono al quinto posto, con un totale di 40.600 tonnellate importate. (Brb)