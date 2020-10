Farnesina: Kyrgyzstan, Italia chiede immediata cessazione delle violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia segue gli sviluppi della situazione in Kyrgyzstan a seguito delle elezioni presidenziali di domenica scorsa e "auspica l’immediata cessazione delle violenze nel Paese e la ripresa di un costruttivo dialogo politico interno a seguito dell’annullamento del voto". Lo comunica la Farnesina in una nota. "Ci auguriamo che le vicende in corso non interrompano l’impegnativo percorso di avvicinamento agli standard democratici intrapreso da tempo nel Paese", si legge nel comunicato. (Com)