Francia: Macron su danni maltempo, lo Stato investirà "centinaia di milioni di euro"

- Per riparare ai danni provocati dal maltempo nel dipartimento delle Alpi marittime, lo Stato francese investirà "diverse centinaia di milioni di euro" e organizzerà una conferenza dei finanziatori. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo al telegiornale serale dell'emittente televisiva "France 2". "L'Europa, nella sua strategia verde e sostenibile, può essere mobilitata" ha detto il capo dello Stato, spiegando che in futuro "non si potrà costruire nello stesso modo. Bisognerà prevenire i rischi". Macron ha spiegato che il processo di ricostruzione durerà diversi mesi. Il presidente francese ha poi ricordato il bilancio della catastrofe, che ammonta a cinque decessi, sette persone scomparse e tredici persone potenzialmente scomparse.(Frp)