Kosovo-Italia: progetto Aics, consegna di reagenti alla Clinica universitaria ospedaliera (2)

- Nel corso della pandemia Covid-19, l’Italia ha integrato questo sforzo con la fornitura da parte di Aics di dispositivi sanitari e di protezione personale per lo staff del laboratorio di microbiologia e tramite varie iniziative delle forze armate italiane e nell’ambito di Kfor. E’ attualmente presente in Kosovo un team medico militare italiano che assiste le Autorità sanitarie a potenziare la risposta alla pandemia. La donazione odierna di circa 60 mila euro di reagenti completa l’avvio del laboratorio, garantendone il funzionamento e la completa operatività. Al fine di assicurare la sostenibilità futura, un apposito impegno è stato previsto nel bilancio della Clinica universitaria ospedaliera del Kosovo. L’ambasciatore d’Italia in Kosovo, Nicola Orlando, ha ricordato che “con questo importante intervento l’Italia ha dotato il Kosovo di indispensabili capacità di contrasto della resistenza antimicrobica negli ospedali e di analisi microbiologica. Attraverso il continuo impegno dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo l’Italia è da sempre a fianco del Kosovo nei suoi sforzi per rafforzare il sistema sanitario a beneficio della popolazione. Questo impegno, sia di Aics che delle nostre forze armate, è stato ancora più intenso dall’arrivo del coronavirus in Kosovo. Sono molto orgoglioso della partnership sanitaria avviata e ora ulteriormente rafforzata con le istituzioni e il popolo kosovaro”. (segue) (Com)