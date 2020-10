Farnesina: Di Stefano, export è espressione massima eccellenza produttiva italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, ha partecipato oggi alla 17ma Assemblea nazionale dei delegati di Legacoop agroalimentare. Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina. “Oggi dobbiamo ripartire dalla considerazione che il nostro export rappresenta l’espressione massima delle nostre eccellenze produttive”, ha esordito il sottosegretario. Nel corso del suo intervento, Di Stefano ha ricordato i principali strumenti del “Patto per l’Export” messi a disposizione delle Pmi italiane e dell’impegno continuo della Farnesina a sostegno del comparto agroalimentare, che rappresenta il primo settore produttivo come valore nazionale (538 miliardi di euro di fatturato, pari al 25 per cento del Pil nazionale, nel 2019); e il secondo, dopo i macchinari, come export (44,6 miliardi di euro nel 2019). “È sempre più necessario posizionarci nelle nuove catene mondiali del valore ed adeguarci alle nuove dimensioni del mercato mondiale. Le nostre Pmi possono contare sul sostegno concreto e strutturale dello Stato per internazionalizzarsi”, ha concluso il sottosegretario. (Res)