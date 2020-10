Medio Oriente: Sereni partecipa a webinar su ruolo Europa nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un virus molto più piccolo di un granello di sabbia sta mettendo in evidenza le fragilità che investono l’area mediterranea e mediorientale, andando a complicare un quadro già destabilizzato da crisi, antiche e recenti. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri Marina Sereni intervenendo al webinar “Regional Security and De-Escalation In the Middle East: What role for Europe?”, promosso dall’Istituto affari internazionali insieme alla Foundation For European Progressive Studies. Lo riferisce una nota della Farnesina. “Queste crisi - ha spiegato Sereni - si sono sviluppate nel corso degli anni e interessano vari livelli, dalla politica agli assetti sociali, dall’economia alla religione e alla cultura. All’origine il conflitto arabo-israeliano, poi le divisioni tra sunniti e sciiti, quindi i contrasti emersi in seno allo stesso mondo sunnita, le primavere arabe del 2011, le divisioni sul ruolo dell’islam politico. Tali fratture hanno trovato spesso alimento anche nella lotta per l’egemonia regionale, con ruoli attivi di attori esterni all’area. Un quadro dunque molto complesso ma sul quale dobbiamo intervenire, soprattutto ora, in questo momento particolare”. (segue) (Res)