Medio Oriente: Sereni partecipa a webinar su ruolo Europa nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solo una risoluta azione diplomatica - ha proseguito Sereni - può farci affrontare al meglio le turbolenze politiche, sociali ed economiche del mondo post Covid-19. Dopo alcune difficoltà iniziali, l'Unione Europea sta mostrando i suoi muscoli nella battaglia contro questo nemico invisibile attraverso una serie di azioni senza precedenti, come testimonia - ha detto ancora la vice ministra - l’adozione del pacchetto Next Generation Eu. Con la stessa determinazione e coraggio, l'Unione deve agire per la stabilità geopolitica nel suo vicinato meridionale, ovvero in Medio Oriente e nel Mediterraneo allargato, regioni che rappresentano il banco di prova per una reale capacità di proiezione esterna da parte europea. Di fronte a queste sfide e a questa complessità - ha concluso Sereni - dovremo forse domandarci se l’unanimità in politica estera sia compatibile con un ruolo dell’Unione Europea più efficace e più ampio”. (Res)