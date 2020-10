Milano: Comazzi (Fi), Forza italia sia traino per amministrative 2021, centrodestra ha carte in regola per riprendersi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A partire da sabato, con l’evento ‘Immagina’ Forza Italia avvia una seria riflessione in vista delle amministrative del 2021; la sfida più ambiziosa riguarda Milano e il centrodestra deve farsi trovare pronto”. Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Dopo dieci anni di pessima amministrazione della sinistra - prosegue l’azzurro - la coalizione di centrodestra ha tutte le carte in regola per riprendersi Milano. Per vincere le elezioni - continua - l’elemento moderato e liberale rappresentato da Forza Italia gioca un ruolo decisivo. Con il contributo di idee dei nostri dirigenti, parlamentari, consiglieri regionali, comunali e dei tanti attivisti questo sabato avvieremo un vero e proprio ‘cantiere per Milano 2021’, con proposte serie e di spessore che confluiranno nel nostro programma elettorale”. A detta dell’azzurro “la giunta Sala ci consegna una città allo sbando: abbiamo il dovere di proporre un’alternativa forte e una visione alternativa su temi centrali come mobilità, riqualificazione delle periferie, manutenzione del verde pubblico, taglio delle tasse, sicurezza e tanto altro. Con il suo patrimonio di idee e di valori - conclude - Forza Italia può fare da traino per la coalizione”. (Com)