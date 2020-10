Covid: Provenzano su app Immuni, colmare divario tra Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è uno dei divari territoriali che l’Italia in questo momento non si può permettere, anche perché la curva dei contagi è preoccupante anche al sud, ma è un divario facilmente colmabile a differenza di quelli di cui mi occupo tutti i giorni sul piano economico e sociale. Basta scaricare la app, ed è un gesto di responsabilità nei confronti di se stessi, degli altri e del Paese, in un momento in cui siamo chiamati a tenere altissima la guardia”. Lo ha detto a Sky Tg24 Economia il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, parlando del minore numero di download della app Immuni nelle regioni del Sud. “Questo – ha aggiunto - ha anche un valore economico, dobbiamo davvero evitare di entrare in una fase in cui si rendano necessarie restrizioni più gravi, che già hanno avuto un impatto economico e sociale notevole”.(Rin)