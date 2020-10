Governo: Cdm approva Dpcm su fabbisogni standard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame preliminare, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante la Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti, in base all'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. La Nota sarà trasmessa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'acquisizione del "sentito" e alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del previsto parere. (Com)