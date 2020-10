Roma: Pedica (Pd), bene riunione coalizione ma non perdiamo troppo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben venga la proposta del segretario Andrea Casu di convocare la coalizione di centrosinistra per una riunione sul dopo Raggi e definire il percorso verso le primarie, ma facciamo presto, non perdiamo altro tempo prezioso". Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Roma ha bisogno di un candidato serio, che sia espressione del territorio e non di una personalità calata dall'alto – ha sottolineato Pedica -. Vediamoci, confrontiamoci, ma non fossilizziamoci sulle discussioni. Adesso è il momento del fare".(Com)