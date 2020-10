Sud: Provenzano, dialogo con Ue per rendere strutturali sgravi fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un punto di partenza importante per la missione più alta che ha il governo, una misura strutturale per un certo numero di anni, in modo che possa davvero esplicare fino in fondo i suoi effetti. Ci dimostra che la misura è stata costruita bene, supportata da ragioni che la Commissione ha ritenuto meritevoli: in questa fase in cui dobbiamo evitare il collasso occupazionale, misure specifiche per quelle regioni che devono recuperare un gap. Questa è una misura che unita alle altre che sono prioritarie, investimenti, servizi, infrastrutture, può aiutare ad accelerare questo percorso di recupero che è stato messo in cima alle priorità del governo”. Lo ha detto a Sky Tg24 Economia il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, parlando degli sgravi fiscali per il Sud per i prossimi tre mesi, che hanno avuto il via libera della Ue, in deroga ai vincoli sugli aiuti di Stato. “Stiamo discutendo con la Commissione” per renderli strutturali, ha spiegato Provenzano. “Abbiamo chiarito che non vogliamo incorrere in alcuna sanzione, c’è un dialogo anche no semplice ma c’è una nuova sensibilità a Bruxelles. Questo ci dà la possibilità di provare ad osare, nel quadro delle normative europee, senza strappi”, ha aggiunto.(Rin)