Egitto: Montevecchi (M5s) su caso Zaky, aperta interlocuzione con Garante diritti umani egiziano

- La senatrice bolognese del Movimento cinque stelle Michela Montevecchi, membro della commissione straordinaria Diritti umani a palazzo Madama, alla notizia del prolungamento della detenzione preventiva di Patrick Zaky, osserva che "dopo 8 mesi di carcere, altri 45 giorni di detenzione a Zaky gettano quasi nello sconforto. Soprattutto - continua la parlamentare in una nota - perché Patrick si sta trovando a scontare una pena senza avere avuto nemmeno una condanna. Una speranza però arriva dal garante dei Diritti umani egiziano, Fayek, che in risposta a una nostra lettera con la richiesta di scarcerazione di Patrick, ha detto che 'nella consapevolezza della rilevanza del caso, ha assicurato una risposta la più dettagliata possibile, una volta raccolti tutti gli elementi'". Montevecchi conclude: "Mi auguro che l'attivazione di questo importante canale porti i frutti sperati. Nel frattempo noi non ci arrendiamo. Colgo l'occasione per inviare un saluto a Patrick e alla sua famiglia". (Com)