Sud: Provenzano, far emergere lavoro sommerso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro obiettivo è la capacità di attrarre nuovi investimenti al Sud, anche intercettando quei flussi di produzioni già delocalizzate e che stanno rientrando in Europa. Inoltre dobbiamo provare a favorire al Sud percorsi di emersione nella legalità del lavoro sommerso. Il lavoro sommerso è una piaga che va contrastata, ma abbiamo necessità di agire non soltanto sul lato repressivo, ma anche accompagnare dei percorsi di uscita dal sommerso. Lo ha detto a Sky Tg24 Economia il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano. “Il tema del Sud – ha aggiunto - non lo risolviamo con il costo del lavoro, ma oggi dobbiamo dire che c'è uno svantaggio nel lavorare e produrre al Sud, legato al fatto che ci sono meno infrastrutture e meno servizi”.(Rin)