Covid: Prefettura Milano, rimodulati e intensificati controlli su territorio città metropolitana per rispetto regole

- La Prefettura di Milano comunica in una nota che: "Questa mattina, nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati rimodulati e intensificati i controlli sul territorio della città metropolitana da parte delle forze dell’ordine e delle polizie locali, soprattutto nei luoghi di aggregazione, dove sarà dedicata particolare attenzione all’obbligo di indossare la mascherina e al divieto di assembramento. L’attività di controllo delle forze dell’ordine per il rispetto delle disposizioni governative non si è mai interrotta dall’inizio dell’emergenza sanitaria ed è stata facilitata dai comportamenti rispettosi della maggior parte dei cittadini e degli esercenti. Anche per i luoghi di lavoro i controlli sono stati costanti. Dal 4 maggio, il Nucleo territoriale ispettivo, coordinato dalla Prefettura, ad oggi ha effettuato un totale di 1.707 controlli: per sole 78 aziende sono emerse violazioni alla normativa Covid-19. Nei confronti di 11 aziende è stato adottato in via cautelare, il provvedimento di sospensione, mentre per altre 19 imprese, sono emerse altre tipologie di violazioni". "Costanti anche i controlli agli esercizi commerciali - prosegue la nota - Sulla base dell’attività di accertamento della Polizia Locale di Milano, ieri il Prefetto ha adottato 10 provvedimenti con i quali è stata disposta la sanzione della chiusura dell’attività di esercizi commerciali, per la durata di 5 giorni, per il mancato rispetto della normativa anti-Covid, le violazioni sono state accertate, in città, dalla Sezione Annonaria Commerciale della Polizia Locale di Milano, frutto dell’attività di controllo pregressa. Le sanzioni hanno interessato 2 attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri), 5 esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande, 2 circoli privati e 1 centro benessere. Altri procedimenti sono in corso di definizione. L’adozione di tali provvedimenti persegue l’obiettivo di deterrenza di comportamenti analoghi, a tutela del preminente interesse della salute pubblica".(Com)