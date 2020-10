© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa alla Santa Messa in memoria delle vittime dell'incidente aereo accaduto a Linate l' 8 ottobre 2001.Bosco dei Faggi presso l'aeroporto di Linate, via Privata Taverna (ore 10.30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala prende parte all'incontro con presentazione del libro "Next stop Rogoredo" di Micaela Palmieri Intervengono: Andrew Spannaus (Stampa Estera), Angelo Polimeno Bottai (Vice Direttore TG1) e Micaela Palmieri. L'evento è organizzato da Eureca. Idee per l'Italia e l'Europa. L'accesso, aperto anche alla stampa italiana, è previa accredito e disponibilità dei posti. La richiesta va inviata a segreteria.milano@stampa.it. L'evento sarà visibile in streaming sulla pagina facebook della Associazione Stampa Estera Milano.Sede della Associazione Stampa Estera di Milano, via della Palla, 1 (ore 18.00)Anteprima per la stampa della mostra “Frida Kahlo, Il caos dentro”. Intervengono Anna Scavuzzo, Vice Sindaco del Comune di Milano, Marìa de Los Angeles Arriola Aguirre, Console generale del Messico a Milano e i curatori Antonio Arévalo, Alejandra Matiz, Milagros Ancheita e Maria Rosso.Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 1, Milano (ore 11.30)CITTÀ METROPOLITANAEvento conclusivo del progetto SWARE - Sustainable heritage management of WAterway REgionsfinanziato dalla Commissione Europea con il Programma Interreg Europe.diretta streaming da Palazzo IsimbardiPer la richiesta di partecipazione alla diretta streaming https://scaicomunicazione.com/sware-eng/ (ore 11.00)REGIONEL'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni interviene alla decima edizione di “Io non rischio”, la campagna nazionale per le buone pratiche della Protezione civile. All'evento, organizzato con il Dipartimento nazionale, Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), Ingv (Istituito nazionale geofisica e vulcanologia), con il supporto delle istituzioni locali, intervengono, tra gli altri, i sindaci di Casalpusterlengo Elia Delmiglio e di Codogno Francesco Passerini.Piazza del Popolo, Casalpusterlengo/Lo (ore 11.00)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alla commemorazione dell'attentato di via Schievano. Viene scoperta una targa in memoria dei tre agenti della Polizia di Stato barbaramente assassinati l'8 gennaio 1980 dalle Brigate Rosse.PoliS-Lombardia, entrata da via Pola, 12 (ore 11.30)Conferenza stampa per la presentazione della “campagna per la vaccinazione antinfluenzale” della Regione Lombardia. Sono presenti l'assessore al Welfare Giulio Gallera, il direttore generale dell'assessorato Marco Trivelli e il professor Fabrizio Pregliasco, virologo, ricercatore all'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario Irccs Istituto Galeazzi di Milano.Palazzo Lombardia, Sala Biagi, ingresso N4, piazza Città di Lombardia (ore 14.30)Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi interviene alla presentazione del Foto Book "Suspended freedom Covid-19" a cura dell'Associazione "Amici di Como" e della Croce Azzurra ODV.Biblioteca comunale di Como,Piazzetta Venosto Lucati, 1 (ore 17.00)VARIEWorkshop conclusivo del progetto Optimal Sustainable Mobility Mix (OSMM) di Agici dal titolo “Mobilità sostenibile: è il momento di scelte corragiose” durante il quale verranno presentati i risultati dello Studio Osmm 2020 e il Nuovo Indice di Mobilità Sostenibile, elaborato dall’area di ricerca e advisory Osmm. Intervengono da parte delle imprese: Riccardo Breda (Cisco), Lorenzo Sessa (Iren), Sonia Sandei (Enel X), Gianfranco Pignatone (RFI). Per le istituzioni: Giuseppe Catalano (Ministero Infrastrutture e Trasporti), Raffaele Cattaneo (Regione Lombardia), Marco Granelli (Comune di Milano), Maria La Pietra (Comune di Torino), Cleto Carlini (Comune di Bologna), Luca Simeone (Comune di Bologna) .Per la richiesta di partecipazione alla diretta streaming: http://www.agici.it/eventi/OSMM/2020.htm (ore 10.00)Il Politecnico di Milano, l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Padova e la Sapienza - Università di Roma firmano l’atto costitutivo della Fondazione IHEA per promuovere l’internazionalizzazione degli Atenei in Africa e contribuire, in ottica di cooperazione, allo sviluppo locale. Intervengono:Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano; Eugenio Gaudio, Rettore, La Sapienza; Luigi Dei, Rettore, Università degli Studi di Firenze; Matteo Lorito, Rettore, Università degli Studi di Napoli Federico II; Rosario Rizzuto, Rettore, Università degli Studi di Padova; Francesco Ubertini, Rettore, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e, in video collegamento, il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.Politecnico di Milano, Aula Magna, Piazza Leonardo da Vinci, 32 ( ore 11.30)MONZAPresentazione della mostra “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures” a cura di Gianni Canova. Intervengono: Massimiliano Longo, assessore alla Cultura del Comune di Monza; Fabio Sanvito, ViDi, Gianni Canova, Curatore della mostra, Corrado Accordino, Direttore artistico Teatro Binario 7.Monza, Arengario, piazza Roma (ore 18.00) (Rem)