Ue: Zanni (Lega), dispiace per uscita di Caroppo, ma andiamo avanti per la nostra strada

- L'eurodeputato della Lega e presidente del gruppo Identità e Democrazia (ID), Marco Zanni, ha espresso dispiacere per l'uscita dal gruppo dell'eurodeputato Andrea Caroppo. "Sicuramente dispiace, gli auguriamo di fare bene. Ma noi andiamo avanti. Progetti e carne al fuoco ce ne sono tanti. Accettiamo le critiche, ragioniamo su come migliorare, però assolutamente andiamo avanti per la nostra strada", ha detto a margine della plenaria dell'Eurocamera in corso a Bruxelles. (Beb)