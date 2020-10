Libia: presidente Algeria Tebboune, per ricostruzione necessarie elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ricostruire la Libia è necessario partire dalla legittimità popolare, con l'organizzazione di elezioni, qualsiasi siano le difficoltà. Lo ha detto il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, al quotidiano francese “L'Opinion”. “C'è bisogno di un'emanazione popolare legittima, eletta da tutto il popolo libico”, ha affermato il capo dello Stato algerino. In seguito, ha spiegato Tebboune, la procedura prevede una costruzione di “tutte le istituzioni libiche”. “Prenderà del tempo, tre anni, forse quattro anni, ma sono nove anni che il mondo che si interessa alla Libia è impantanato in piccole soluzioni che non hanno dato nulla e che non daranno assolutamente nulla”. Sulla crisi maliana, il presidente afferma che la soluzione è “al 90 per cento algerina”. “È una verità geografica e storica. Dalla loro indipendenza e la nostra non c'è stato un solo trimestre in cui l'Algeria non si è occupata di regolare dei contenziosi etnici e geografici”, ha ricordato. Tebboune ha detto poi di avere fiducia nel presidente francese Emmanuel Macron, nel “suo ragionamento” e “nel suo modo di vedere le cose”. “Rispetto alla gestione della Libia e del Mali, le visioni sono abbastanza vicine”, ha aggiunto Tebboune. (segue) (Frp)