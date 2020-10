Libia: presidente Algeria Tebboune, per ricostruzione necessarie elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha poi ricordato le critiche nei confronti della repressione attuata verso giornalisti e militanti del movimento di contestazione contro il potere (Hirak) nel suo paese. “Abbiamo superato da molto tempo il periodo dell'unanimità e dell'umanismo. Ci saranno sempre voci discordanti. Ognuno vede le cose a modo suo. Una Repubblica che cerca di lanciare una vera democratizazzione della vita pubblica tiene in considerazione l'opinione della maggioranza rispettando le idee minoritarie”, ha detto Tebboune, secondo il quale “non ci sarà repressione ma protezione dell'ordine pubblico”. Il presidente algerino spiega poi che uno dei suoi “impegni essenziali” è quello di promuovere il rinnovamento generazionale. “Il 75 per cento della popolazione ha meno di 35 anni. Sabato ho cominciato a concretizzare questo cambiamento per creare una uova generazione di imprenditori, per permettere ai giovani di emanciparsi economicamente”, ha detto il capo dello Stato, spiegando che il governo “li aiuterà ad emergere come forza economica”. “I giovani sono rimasti onesti, puliti e non hanno risposto alle sirene degli oligarchi. A questo titolo, meritano di gestire il paese con l'aiuto e il consiglio degli anziani”, ha affermato il capo dello Stato. (Frp)