Roma: cinghiale a spasso in zona Giustiniana, "cena" vicino a cassonetto spazzatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo avvistamento di cinghiali a Roma. Questa volta in zona Cassia-Giustiniana. L'animale è stato visto "banchettare" vicino ad alcuni cassonetti, da solo, incurante dei passanti. Il cinghiale ha infatti approfittato dei sacchetti della spazzatura gettati a terra per cercare il cibo. Il quadrante di Roma nord è il più colpito e in particolare Tomba di Nerone, via Cassia, Olgiata, Giustiniana, Borgata Ottavia. I cinghiali sono però stati avvistati anche in via di Boccea, via della Pineta Sacchetti, via Trionfale e zona Monte Mario oltre che a Spinaceto, Mostacciano, Decima, Casal Brunori, via della Bufalotta e via di Settebagni. (Rer)