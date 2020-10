Vaccini: Carnevali (Pd), in Lombardia gestione paradossale per approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari Sociali alla Camera, dichiara in una nota: "Una gestione paradossale, che rasenta l'incredibile, quella della gestione degli acquisti di vaccini di regione Lombardia. Una situazione ormai sfuggita di mano, nonostante le rassicurazioni di facciata dell'assessore Gallera. I lombardi devono sapere che pagheremo un prezzo 5 volte superiore alla prima gara, senza fideiussione e con pagamento anticipato. Nonostante questo ultimo epilogo dell'ennesima gara, dopo i fallimenti e i ritiri dei tanti tentativi precedenti, non c'è alcuna certezza di reperire disponibilità sufficienti per coprire tutti i raccomandati alla vaccinazione. La fantomatica efficienza della Regione si schianta sul pilastro fondamentale della prevenzione vaccinale. È una guida senza conducente, che i lombardi non meritano". (Com)