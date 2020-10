Usa: dichiarazioni dei redditi, Procura di Manhattan citerà in giudizio Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus Vance, può citare in giudizio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché presenti le sue dichiarazioni dei redditi ed altri documenti finanziari nell'ambito di un'indagine penale a suo carico. Lo ha sentenziato oggi la Corte d'appello di Manhattan, respingendo le affermazioni del presidente repubblicano secondo cui la citazione equivaleva a "molestie politiche" da parte del procuratore distrettuale Vance, un democratico. Il presidente Trump ha un compito "difficile" e "non invidiabile": quello di fare "accuse plausibili che potrebbero convincere la corte che il mandato di comparizione che gli è stato notificato non potrebbe servire al grand giurì a perseguire legittimamente alcuno scopo", ha dichiarato la Corte, sottolineando che "con la sua denuncia" Trump "non riesce a farlo". L'avvocato del presidente, Jay Sekulow, ha annunciato che il capo dello Stato presenterà richiesta di appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti e chiederà di sospendere l'esecuzione della citazione. Vance ha accettato di non applicarla per 12 giorni, per permettere al presidente di presentare appello. (Res)