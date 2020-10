Cooperazione: Egitto, firmato accordo con agenzia Usa da 22,8 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cooperazione internazionale dell'Egitto ha firmato un accordo del valore di 22,8 milioni di dollari con l'Agenzia per lo sviluppo internazionale statunitense (UsAid) per una governance economica globale. Lo ha reso noto l’ambasciata degli Stati Uniti. L'accordo di oggi rientra in un accordo quinquennale volto a promuovere la crescita economica egiziana e responsabilizzare le donne in linea con il programma “Vision 2030” dell'Egitto. I 22,8 milioni di dollari saranno destinati al miglioramento del clima degli investimenti. "Gli Stati Uniti non vedono l'ora di continuare la nostra partnership in modo da rafforzare le istituzioni pubbliche attive, responsabilizzare donne e giovani, incoraggiare la cooperazione tra le diverse comunità religiose e garantire che tutti gli egiziani possano beneficiare delle principali strutture", ha affermato John Barsa, responsabile di UsAid. Definendolo "strategico", la ministra Rania al Mashat ha elogiato il partenariato statunitense con l'Egitto. "Abbiamo selezionato sette settori di massima priorità, assegnando fondi aggiuntivi per attuare ulteriori progetti nei settori della salute, dell'istruzione, dell'istruzione superiore, della scienza, della tecnologia, dell'agricoltura, del commercio e della governance", ha affermato al Mashat. "Negli ultimi 40 anni, gli Stati Uniti hanno investito più di 30 miliardi di dollari nello sviluppo dell'Egitto. Abbiamo contribuito alla fornitura di acqua potabile e servizi igienico-sanitari per oltre 25 milioni di egiziani. Abbiamo aiutato a digitalizzare e sviluppare il settore delle telecomunicazioni, espandere l'accesso all'elettricità di case e aziende, costruire migliaia di scuole e formare più di 100.000 insegnanti ", ha detto Jonathan Cohen, ambasciatore degli Stati Uniti al Cairo.(Cae)