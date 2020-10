Brasile: coronavirus, governatore Stato di San Paolo annuncia tamponi a tappeto nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di San Paolo, in Brasile, Joao Doria, ha annunciato che a partire dalla prossima settimana sarà avviata una campagna di test per verificare l'andamento dei contagi da coronavirus nelle scuole a pochi giorni dalla riapertura. Secondo Doria, la valutazione dei risultati aiuterà il governo ad adottare ulteriori strategie per il ritorno regolare delle lezioni nelle scuole dello stato dopo oltre sei mesi di sospensione a causa della pandemia di coronavirus. "Il governo inizierà a realizzare test su studenti e dipendenti pubblici nella rete dell'istruzione statale la prossima settimana", ha detto Doria durante una conferenza stampa presso il Palacio dos Bandeirantes, a San Paolo. "I test inizieranno martedì 13 ottobre. L'obiettivo è mappare i livelli di contagio nella rete statale, in modo che a poco a poco e in modo sicuro, potremmo monitorare la situazione e verificare l'efficacia delle procedure", ha aggiunto il governatore. (segue) (Brb)