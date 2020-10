Brasile: coronavirus, governatore Stato di San Paolo annuncia tamponi a tappeto nelle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, 7 ottobre, le scuole statali sono autorizzate a svolgere attività extrascolastiche, quali corsi di lingua, attività sportive, musica, tutoraggio e ospitalità. La riapertura delle scuole per le normali attività curriculari è, invece, soggetta alle autorizzazioni delle amministrazioni municipali. Il governo ha annunciato che saranno effettuati tamponi su un campione di 10 mila studenti e sulla totalità del personale scolastico per un totale di 9.300 sui dipendenti pubblici. I test agli studenti saranno effettuati in istituti scolastici selezionati a caso in 20 municipi. Il governatore ha sottolineato l'importanza del ritorno in aula di tutti gli studenti dello stato. "La ripresa delle attività in presenza è una misura importante per i bambini e gli adolescenti", ha affermato il governatore. (segue) (Brb)