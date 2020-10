Brasile: coronavirus, governatore Stato di San Paolo annuncia tamponi a tappeto nelle scuole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato di San Paolo, il più colpito da coronavirus in Brasile con oltre un milione di contagi e 36.490 morti, è molto attivo anche sul fronte della ricerca per l'identificazione di un vaccino contro il coronavirus. Il governatore Doria e il vicepresidente della industria farmaceutica cinese Sinovac, Weining Meng, hanno firmato un contratto che prevede la fornitura di 46 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus (CoronaVac) entro dicembre di quest'anno. Il contratto ha un valore di 90 milioni di dollari. La SinoVac, il cui vaccino è giunto nella fase 3 dei test sull'uomo, sperimenta il siero proprio in Brasile grazie alla collaborazione con l'istituto di ricerca Butantan di San Paolo. Il contratto firmato prevede infatti anche il trasferimento tecnologico del vaccino al Butantan, che, secondo Meng, faciliterà la logistica consentendo al Butantan di produrre il vaccino e di distribuirlo rapidamente alla popolazione brasiliana. "Il Brasile è un grande paese, con più di 200 milioni di persone e ha bisogno di molti vaccini. Con la produzione locale, saremo in grado di farlo", ha affermato Meng. (segue) (Brb)