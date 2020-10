Brasile: coronavirus, governatore Stato di San Paolo annuncia tamponi a tappeto nelle scuole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aspettativa del governo di San Paolo è che la fase di sperimentazione umana del vaccino si concluda entro il 15 ottobre. Se i test finali dimostreranno l'efficacia del vaccino, sarà necessaria la registrazione presso dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) prima di essere reso disponibile per la somministrazione sui cittadini. Secondo il governatore Joao Doria, altri 14 milioni di dosi saranno fornite da Sinovac al governo di San Paolo fino a febbraio del prossimo anno. L'idea del governo di San Paolo è che venga stipulato un accordo con il Ministero della Salute in modo che questi 60 milioni di dosi siano resi disponibili a parte della popolazione brasiliana attraverso il Programma di immunizzazione nazionale del Sistema sanitario nazionale. Doria tuttavia ha avvertito che in caso di mancanza di un accordo a livello federale, la vaccinazione sarà rivolta solo alla popolazione di San Paolo, che sarà vaccinata completamente entro marzo del prossimo anno. L'auspicio del governo di San Paolo è che la campagna di vaccinazione inizi il 15 dicembre di quest'anno. "Siamo fiduciosi nel risultato di questo vaccino. Andiamo avanti spediti con la speranza che questo sia uno dei vaccini più promettenti contro la Covid-19", ha affermato Doria. (segue) (Brb)