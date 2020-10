Brasile: coronavirus, governatore Stato di San Paolo annuncia tamponi a tappeto nelle scuole (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa), inoltre, ha pubblicato una nota tecnica in cui si riducono i requisiti di documentazione iniziale e si semplifica la registrazione dei vaccini contro il coronavirus. La procedura è stata ribattezzata "presentazione continua". Il provvedimento, esclusivo per la registrazione degli farmaci e vaccini immunizzanti contro il nuovo coronavirus, è stato adottato, riferisce Anvisa, per "velocizzare l'analisi dei dati". L'azienda farmaceutica o l'istituzione interessata alla registrazione di un vaccino in Brasile dovrà stipulare un protocollo con l'agenzia e il ministero senza la necessità di presentare tutti i documenti e requisiti tecnici già all'inizio del processo, come previsto in generale per la registrazione di nuovi farmaci o vaccini. (Brb)